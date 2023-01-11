Kalush Orchestra презентовали клип на песню "Щедрий вечер". В нем снялся легендарный Арнольд Шварценеггер, который сказал пламенную речь для украинцев.

Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со Шварценеггером / скриншот из видео, УНИАН

Победители песенного конкурса "Евровидения-2022" фольк-рэп-группа Kalush Orchestra презентовала клип на новый трек "Щедрий вечір". Видео появилось на официальном YouTube-канале коллектива.

По словам фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, композиция была выпущена еще в минувшем году, но ролик окончательно смонтировали только сейчас. И специально для украинцев музыканты записали послание легендарного американского актера и продюсера Арнольда Шварценеггера.

Съемки клипа проходили на улицах Лос-Анджелеса во время благотворительного турне Kalush Orchestra в США.

"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA: San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию Щедрівки, + заглянули к Арнольду Шварценеггеру в гости", –подписали видео участники Kalush Orchestra.

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

До того украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.

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