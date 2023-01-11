Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со Шварценеггером

Победители песенного конкурса "Евровидения-2022" фольк-рэп-группа Kalush Orchestra презентовала клип на новый трек "Щедрий вечір". Видео появилось на официальном YouTube-канале коллектива.
По словам фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, композиция была выпущена еще в минувшем году, но ролик окончательно смонтировали только сейчас. И специально для украинцев музыканты записали послание легендарного американского актера и продюсера Арнольда Шварценеггера.
Съемки клипа проходили на улицах Лос-Анджелеса во время благотворительного турне Kalush Orchestra в США.
"Когда мы были в США в туре, сняли видео на одну из наших песен. Чисто на лайте, даже не думали, что получится такой крутой клип. Раньше на этих улицах бегали в игре GTA: San Andreas, а теперь сделали там нашу интерпретацию Щедрівки, + заглянули к Арнольду Шварценеггеру в гости", –подписали видео участники Kalush Orchestra.
Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.
До того украинская поп-певица Jerry Heil и певица/телеведущая Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.
"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала артистка.
Другие новости:
- "Путинист" Охлобыстин вступился за Фандеру, которая вывесила украинcкий флаг
- "Тявкать свою родину - это предать свою мать": путинист Газманов "рвет рубаху" за Россию
- "Это предатели!": смелые поступки Макаревича и Гребенщикова довели путиниста Газманова до истерики