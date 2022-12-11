Иво Бобул сделал замечание группе Kalush Orchestra: "Так нельзя, ребята!"

Украинский певец и Народный артист Украины Иво Бобул имеет затяжной роман длиною в 40 лет с украинским зрителем. И хоть аудитория не всегда была к нему благосклонна, он успел изучить ее очень хорошо.
В интервью для ЖВЛ артист рассказал, что всегда старался со своими слушателями быть предельно откровенным, ведь они - как дети, и фальшь в душе интуитивно определяют крайне быстро.
Карьера Бобула хоть и была тернистой, но сейчас переживает расцвет. Поэтому он решил уберечь от ошибок своих молодых коллег, которые сейчас "на коне". Певец посоветовал победителям Евровидения-2022 Kalush Orchestra научиться быть "ближе к народу", иначе аудитория просто перемелет их в жерновах времени.
"Аудитория – это как малые дети. Их не обманешь. За границу уехала наша группа Kalush Orchestra. Мне говорили, что ребята ведут себя не очень хорошо: люди хотят с ними фотографироваться, общаться, а они – нет. Так нельзя, ребята! Как народ вас поднял, так вас и опустит. С народом так нельзя", - предупредил артистов Иво Бобул.
Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.
Также популярный телеведущий Даниэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.
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