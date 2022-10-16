Иво Бобул рассказал, почему замолчала София Ротару

Иво Бобул со своей кумой, сестрой Софии Ротару Аурикой / facebook.com/ivo.bobul.94

Украинский певец и народный артист Украины Иво Бобул тесно связан с семьей Ротару, и знает их уже многие годы. Поэтому свободно высказывается о поступках Софии Михайловны, ведь знает, о чем говорит.

В интервью для Rostyslove Production Бобул рассказал, почему, на его взгляд, София Ротару так долго молчала о войне в Украине, да и теперь в информационном пространстве появляется очень редко.

Певец считает, что не многословие определяет позицию человека. Тем более артистки такой величины, как Ротару. Она сделала достаточно заявлений, чтобы четко обрисовать свою проукраинскую позицию.

"Людям такого склада может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить? "Я здесь, я в Украине, я с вами. Я оттуда уехала. Все. Народ мой – украинский, страна моя – Украина". Этого может быть достаточно. Я думаю, что очень многое еще будет сказано", - заявляет артист.

Иво Бобул состоит практически в родственных отношениях с сестрами Софии Михайловны - Аурика и Лидия Ротару крестили его дочь Людмилу.

Напомним, певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины лишь в начале августа. Артистка призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.

Кроме того, после неудачной попытки незаконно пересечь украинскую границу во время войны, внук Ротару намекнул, что уже не в стране - Анатолий запостил фото из Франции.

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