София Ротару вернулась в Украину и впервые открыто высказалась по поводу войны

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Певица призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото с Маршинцов Черновицкой области, где она родилась и выросла.

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к Земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях. Я редко пишу, но сегодня есть два повода. Мой юбилей и очень важный день гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны - "БОН БОКС", - отметила певица.

7 августа певица отмечает свой 75-й день рождения, и она призвала помочь поклонников, "где бы они ни находились и на каком бы языке ни говорили".

София Ротару / скриншот

"Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и Мире! Ваша София Ротару", - написала Ротару.

Ранее украинская телеведущая Наталья Мосейчук возмутилась молчанием Софии Ротару о войне в Украине. Также ее раздражает, что из-за высокого статуса артистки, все закрывают на это глаза.

Кроме того, после неудачной попытки незаконно пересечь украинскую границу во время войны, внук Ротару намекнул, что уже не в стране - Анатолий запостил фото из Франции.

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