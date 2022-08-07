УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

София Ротару вернулась в Украину и впервые открыто высказалась по поводу войны

7 августа 2022, 07:11

Певицу не узнать - в свои 75 лет она выглядит невероятно.

София Ротару
София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Певица призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото с Маршинцов Черновицкой области, где она родилась и выросла.

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к Земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях. Я редко пишу, но сегодня есть два повода. Мой юбилей и очень важный день гуманитарной инициативы, которую я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны - "БОН БОКС", - отметила певица.

7 августа певица отмечает свой 75-й день рождения, и она призвала помочь поклонников, "где бы они ни находились и на каком бы языке ни говорили".

София Ротару
София Ротару / скриншот

"Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего Дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о Любви и Мире! Ваша София Ротару", - написала Ротару.

Ранее украинская телеведущая Наталья Мосейчук возмутилась молчанием Софии Ротару о войне в Украине. Также ее раздражает, что из-за высокого статуса артистки, все закрывают на это глаза.

Кроме того, после неудачной попытки незаконно пересечь украинскую границу во время войны, внук Ротару намекнул, что уже не в стране - Анатолий запостил фото из Франции.

Читайте также:

война в Украине София Ротару новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:11

София Ротару вернулась в Украину и впервые открыто высказалась по поводу войны

07:11

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами, картинки именинницам

06:36

Успение праведной Анны: традиции и запреты дня, картинки и молитва

06:19

Сверхценная параноидальная идея Путина, от которой он не может отказатьсямнение

04:00

Затянется ли война в Украине и чем она завершится: ответ экспертаВидео

Реклама
03:25

Украину раскалит до +37°: синоптик назвал самый жаркий деньВидео

03:20

Самое вкусное ароматное яблочное варенье: 2 простых рецептаВидео

02:46

Запретный плод сладок, но вреден: кому категорически нельзя есть яблоки

02:15

Будет ярче прежнего: 7 способов восстановить цвет одежды для разных оттенков

01:36

"Олений язык" - необычный цветок, который станет магнитом для денег: как заставить гемантус цвести

01:08

Гороскоп Таро на неделю 8-14 августа: Близнецам – знаки судьбы, Ракам – тревоги, Скорпионам – испытанияВидео

00:51

Приметы на 7 августа: 3 вещи, которые нельзя делать в день святой АнныВидео

00:02

Украинская певица попала в аварию с маленьким ребенком

00:01

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2022: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переездВидео

06 августа, суббота
23:51

"Я потеряла свою жизнь": Ефросинина рассказала, как ее муж пошел в добровольцыВидео

23:51

ВСУ и разведка достигли сильных результатов в уничтожении врага - ЗеленскийВидео

23:26

Российской блогерше в Испании разрисовали машину. Она в истерике из-за "русофобии"

23:23

Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

23:19

Победа Украины в войне будет сигналом для Китая не трогать Тайвань – ВолкерВидео

22:52

"Пока не брызнет гной": Эйдман объяснил, почему Путин истерически боится потери КрымаВидео

Реклама
22:29

"Война в Украине будет и весной, и летом 2023-го": Волкер заявил о тяжелой зиме и следующем этапе боевВидео

22:25

В порт Украины впервые после начала войны вошло иностранное судноВидео

22:00

В Украину рано ворвется осень и будет заливать дождями: синоптики назвали даты холодного циклонаВидео

21:42

В Энергоатоме рассказали, для чего россияне обстреливают Запорожскую АЭСВидео

21:41

Новые взрывы в Энергодаре: в мэрии предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофаВидео

21:20

В МИД Эстонии озвучили главную цель Путина в Украине и придумали, как его остановитьВидео

21:04

"Он вдохновил меня": принц Гарри позвонил парамедику Тайре после ее освобождения из плена

20:45

Обалденная закуска: самые вкусные огурцы на зиму - простой рецептВидео

20:41

Самосуд над пленными в Мариуполе: враг хочет запугать украинцев - разведкаВидео

20:10

Гудит и неприятно пахнет: 5 основных причин, почему холодильник часто ломается и как убрать запахВидео

20:10

Приметы на 8 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

20:09

Маленькая Ева получила самый долгожданный подарок от папы-бойца ВСУ

19:28

"Почему колени разъезжаются?": Волочкова стала посмешищем во время встречи с пропагандистами

19:00

Успокойтесь, Эрдоган понимает, что Россия проиграетмнение

18:56

Взорвали Сеть: Лео с Ирпеня вместе с папой перепели легендарных "Воинов света"

18:50

День Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки воинам

18:32

"РФ будет договариваться с Украиной, начнется торговля": Эйдман рассказал о деоккупации КрымаВидео

18:27

Как понять, готов ли ребенок идти в первый класс и как правильно его подготовить

18:26

"Приказ отдал лично Путин": эксперт объяснил, как и почему в Кремле решили убить пленных в ЕленовкеВидео

17:35

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

Реклама
17:30

Умер коллаборант, которого подстрелили партизаны в Новой КаховкеВидео

17:02

Северная Македония передаст ВСУ 4 штурмовика, купленные в Украине в 2001 годуВидео

17:00

Жена Тищенко возмущается из-за "желтухи"

16:54

Украинец убил знакомого за поддержку российских оккупантов

16:53

"Мариупольской трагедии могло бы не быть": в Польше заявили, что город можно было бы спастиВидео

16:31

Морпехи "покрошили" оккупантов РФ на двух направлениях: враг считает потериВидео

16:10

"Я ей говорю: "Ты сошла с ума": Сумская рассказала о своем последнем разговоре с Егоровой

16:03

Киркоров откровенно признался, почему его бросила Алла Пугачева

15:48

У Эрдогана предложили договариваться с Путиным для завершения войны в УкраинеВидео

15:40

В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракетВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять