"Happy birthday, наша Юля": Сердючка и Quest Pistols выступили для жены российского олигарха

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом и в образе Верки Сердючки, попал в громкий скандал.
Как и Владимир Остапчук, он выступил в Греции на дне рождения некой Юлии Буряк, жены российского олигарха. Сам Остапчук уже успел оправдаться, а его молодая подруга Катерина Поплавская даже выкатила несколько гневных сториз, мол, мы не знали и 95% гостей были украинцы.
Она также поделилась, что мужественно терпела, когда, все СМИ писали про ее трусы, которые она сама, к слову, выкладывала. А теперь, бедная, не стерпела и даже назвала журналистов нецензурным словом.
Кстати, она также "спалила" группу Quest Pistols, которая также оказалась на этом праздние жизни.
Но вернемся к самому празднику. По информации "Культурной прачечной", Остапчук, Quest Pistols и Сердючка зарабатывали на корпоративе Юлии Буряк, жены российского олигарха Леонида Арапова.
Между тем, представитель Данилко уже дал комментарий и он, собственно, повторил те же слова, что и Остапчук. Мол, артисты не знали, что на празднике будут россияне, а ехали на корпоратив к "украинцам, которые полностью поддерживают Украину".
На фото - комментарий представителя Андрея Данилко:
Напомним, ранее Остапчук угодил не просто в скандал, а в самое настоящее скандалище. Так, ушлый и любвеобильный телеведущий выехал из Украины, воспользовавшись свои публичным статусом, в Грецию. Но даже не с целью отдыха. А чтобы заработать деньжат у российского олигарха Леонида Арапова.
Ранее также анее новая избранница телеведущего, шоумена и актера Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, когда начались их отношения. Информацию она раскрыла, когда общалась с фолловерами в Instagram.
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