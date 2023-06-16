Мамкин волонтер: Остапчук выехал в Грецию на корпоратив для олигарха из РФ

Украинский телеведущий Владимир Остапчук угодил в огромный скандал.

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Владимир Остапчук теперь оправдывается и говорит, что не знал/ instagram.com/vova_ostapchuk/

Украинский телеведущий Владимир Остапчук угодил не просто в скандал, а в самое настоящее скандалище.Так, ушлый и любвеобильный телеведущий выехал из Украины, воспользовавшись свои публичным статусом, в Грецию. Но даже не с целью отдыха. А чтобы заработать деньжат у российского олигарха Леонида Арапова.

Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная". Сообщается, что Остапчук поехал провести корпоратив для его жены - Юлии Буряк, которая отметила свой день рождения 15 июля. Кстати, активно делилась фоточками с Миконоса жена Остапчука, 22-летняя Катя Поплавская.

Благодаря ее активному Instagram и стало понятно, что она находится в Греции, где ей, к слову, стало плохо.

видео дня

Кстати, сама именинница Юлия Буряк просила гостей не выкладывать фото и видео со дня рождения в соцсети. Ведь среди присутствующих были и россияне, в том числе засветилась известная московская тусовщица Анна Ивченко. Тем не менее, все же одно видео появилось. На нем Остапчук ведет мероприятие на русском языке.

Ведущий уже даже дал оправдательные комментарии каналу, где божился, что не знал о российском олигархе и россиян на празднике. Но все же признал, что на корпоративчик выезжал.

"Да, на видео я. Но я читаю, что пишут - и понимаю, что это заказ на меня, потому что пишут о том, что не есть правдой. Во-первых - заказчица из Одессы. Ее муж также украинец. Кроме того, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из России, но она давно развелась с ним и не была в России с момента начала полномасштабного вторжения. Праздник проводил на украинско-российском, потому что были еще гости из Грузии. Если бы я знал накануне, что там будет кто-то из россиян, я б не взял эту работу", - прокомментировал Остапчук.

На скринах - переписка Остапчука со своим менеджером:

Кстати "Культурная прачечная" сообщает, что еще два дня назад Юлия Буряк, по информации РосСМИ числилась официальной женой российского олигарха. Гугл знал, а Остапчук - нет.

Канал также показал скрины переписки Остапчука со своим менеджером, где он грозится уволить работника. Также, похоже, что на днях появится и информация об украинских артистах, которые развлекали российского олигарха.

И можно допустить, что Остапчук не знал, какие люди соберутся на праздник. Однако остается открытым вопрос выезда ведущего на корпоративы во время войны. Получается каждый украинец имеет право выезжать на работу за границу, а по факту такого права ни у кого нет.

Напомним, ранее новая избранница телеведущего, шоумена и актера Владимира Остапчука Екатерина Полтавская рассказала, когда начались их отношения. Информацию она раскрыла, когда общалась с фолловерами в Instagram.

Также известный украинский телеведущий, шоумен и актер дубляжа Владимир Остапчук поделился, чем его покорила нынешняя супруга ‒ 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская.