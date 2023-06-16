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"Давайте заплюем этих говнюков": Полякова предлагает $1000 за плевок в Баскова и Лепса

Мария Тупик
16 июня 2023, 21:25 обновлено 16 июня, 21:45
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На днях путинисты Басков и Лепс отличились заявлением и пообещали платить миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard.
Басков, Полякова, Лепс
Полякова запустила флешмоб против Баскова и Лепса / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на новость о том, что российские артисты, которые поддерживают войну в Украине и диктатора Путина, Николай Басков и Григорий Лепс будут платить миллион рублей тому, кто подобъет технику ВСУ.

"Хочу предложить вам то, что реально. За подсрачник Коле Баскову и за плевок в морду Лепсу – даю тысячу долларов сразу на карту. Сразу перечисляю. Снимаете это на видео – или как плюете в морду одному, или как даете подсрачник другому. Неважно кому и что. А если еще к этому добавить "Слава Украине" – то две. Давайте заплюем этих говнюков", – сообщила Полякова в Instagram.

Смотрите видео, как Оля Полякова пообещала тысячу долларов тому, кто плюнет в Баскова или Лепса:

видео дня

Что заявил Басков и Лепс

На днях путинисты Николай Басков и Григой Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тыс. грн) за каждый подбитый танк Leopard.

Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.

Смотрите фрагмент бредовой речи про "Леопарды" от Лепса и Баскова:

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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