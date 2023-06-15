Закусывать надо: Лепс и Басков пообещали платить "советской" армии за "Леопарды"

Лепс, Басков и прочие путинисты решили поощрить кровавым рублем армию страны-оккупанта, которую уже ничто не мотивирует.

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Григорий Лепс и Николай Басков тщетно пытаются отработать кремлевские гонорары на пропаганде / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/nikolaibaskov

Не проходит и дня, чтобы в сводках про войну в Украине не появлялись новости о критически низком боевом духе солдат страны-оккупанта. Сладкоголосые речи пропагандистов теряют свою силу даже над теми, кто годами напитывался кремлевскими бреднями. Теперь за дело взялись главные российские звезды - страдающий проблемами с алкоголем Григорий Лепс, и Николай Басков, которому упорно приписывают так порицаемые в стране-агрессоре нетрадиционные аппетиты в любви.

Два образцовых путиниста в компании стареющих и малоизвестных звезд провели пресс-конференцию, на которой объявили, что представители российских медиа совместно с Минобороны страны на болотах планируют выплачивать по миллиону рублей за каждый подбитый на фронте танк "Леопард".

Фактами выплат или какими-либо документами громкое заявление, естественно, никто не сопроводил - Басков отмазался, дескать мы только об этом заявили, инициатива еще не пошла в ход.

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Похоже, и сами артисты-путинисты верят в сказанное с трудом, так как выдали на камеру весьма путанную речь. "Мы вносим свой вклад, чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция, а мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними", - промямлил Басков, а затем передал микрофон покачивающемуся Лепсу.

Тот в свою очередь весьма бессвязно пообещал помогать "советской армии" и сочинил нечто странное про правду, одним махом переплюнув опус коллеги-путиниста: "Надеемся, что мы абсолютно правы. Мы правы, потому что с нами правда. Правда всегда права".

Смотрите фрагмент бредовой речи про "Леопарды" от Лепса и Баскова:

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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