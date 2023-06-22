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"Главная баба-сплетница": Владимир Остапчук "наехал" на Славу Демина

Анна Подгорная
22 июня 2023, 16:15 обновлено 22 июня, 16:16
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Остапчук вновь попал в неоднозначную ситуацию: на сей раз - с коллегой-ведущим.
Слава Демин, Владимир Остапчук
Владимир Остапчук показал Славу Демина в платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук в последнее время не вылезает из скандалов: то его бывшая и нынешняя возлюбленные грызутся из-за дома, право на собственность которого более полугода находится под вопросом, то он сам едва не теряет многолетнюю карьеру из-за корпоратива для русских гостей.

Не удивительно, что ведущий со своей изменчивой кармой становится героем светских хроник и новостных дайджестов. К примеру, уже больше недели Остапчук регулярно попадает в шоу ведущего Славы Демина "Слава ПРО", как один из главных инфоповодов.

Остапчук, вероятно, обозлился из-за этого на коллегу. На странице Владимира в Instagram поклонники спросили у него, считает ли он Демина "главной бабой-сплетницей страны". Ответ ведущего получился крайне неоднозначным.

видео дня

Он опубликовал видео, на котором Слава Демин мурлычет под нос какую-то мелодию и игриво пляшет в ярко-желтом пышном платье. Остается неясным, стоит ли это оценивать как положительный или отрицательный ответ Остапчука на провокационный вопрос.

К слову, Демин также пока не прокомментировал странное происшествие.

Слава Демин
Владимир Остапчук показал Славу Демина в платье / instagram.com/vova_ostapchuk

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