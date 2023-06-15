"Беспозвоночное население": Цымбалюк раскритиковал бежавших из Украины мужчин

Тем, кто забывает трагедию своей страны, Тарас Цымбалюк предлагает альтернативу - после победы не возвращаться.

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Тарас Цымбалюк раскритиковал бездеятельных мужчин за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер театра кино, звезда сериалов "Крепостная", "Кофе с кардамоном" и "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк ранее заступался за Влада Яму, которого критикуют за побег в США во время полномасштабной войны.

Теперь же он на своей странице в Instagram разразился гневной тирадой в адрес украинских мужчин, которые сидят по заграницам. Тех, которые, в отличие от Ямы, не занимаются даже благотворительностью.

На примере своего товарища, который сейчас в Америке, Цымбалюк объяснил, что его смущает - не сам факт выезда, а безразличие к родной стране. Пересекая границу такие мужчины забывают, от чего именно они бежали с семьей, и не прикладывают ни малейших усилий, чтобы помочь Украине и ее защитникам.

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"Люди с украинским паспортом не имеют права быть безразличными к войне в Украине. ... Поймал себя на мысли, что у меня, мягко говоря, отпало желание общаться со знакомыми мужчинами, которые выехали из Украины и абсолютно ничем не помогают родной стране в такой [ужасный - неценз.] период. … Такое беспозвоночное население совсем не нужно перспективной Украине. Думаю, пусть лучше такие "украинцы" моют посуду и обслуживают другие страны. И, конечно, сюда не возвращаются!" - заявляет актер.

Сам Цымбалюк остается в Украине, и хоть работает на культурном фронте, деньги со спектаклей он с коллегами передает на благотворительность.

Ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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