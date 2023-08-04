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Остапчук сообщил, когда собирается заселиться в новый дом

Алена Кюпели
4 августа 2023, 18:55
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Телеведущий Владимир Остапчук планирует менять свое место жительства.
Остапчук сообщил, когда собирается заселиться в новый дом
Владимир Остапчук обещает вселиться в новый дом. Коллаж Гларед, фото Instagram/vova_ostapchuk

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно развелся во второй раз и теперь живет с журналисткой Катериной Полтавской, поделился с подписчиками ближайшими планами на жизнь.

Так, в сессии вопросов-ответов со своими фоловерами в Instagram, Остапчук отметил, что скоро собирается переезжать в новый дом, который он строил вместе со своей бывшей женой, нотариусом Кристиной Горняк.

На вопрос одного из подписчиков о том, когда пара планирует переехать в новый дом, телеведущий сообщил, что до конца этого года планирует заехать.

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Между тем, вопрос с домом не совсем однозначный. На него, в частности, претендует бывшая жена Остапчука. Нотариус Кристина Горняк заявила, что ее экс-супруг Владимир Остапчук отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода.

Ведущий Остапчук серьезно настроен в отношении дома
Ведущий Остапчук серьезно настроен в отношении дома / Скриншот Instagram/vova_ostaphuk

Напомним, ранее Остапчук свозил свою новую пассию, 22-летнюю Катю Поплавскую в особняк, который они строили вместе с экс-супругой. Самоуверенный Остапчук также заявил, что собирается вить семейное гнездо с молоденькой журналисткой именно там.

Также известный украинский телеведущий, шоумен и актер дубляжа Владимир Остапчук поделился, чем его покорила нынешняя супруга ‒ 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская.

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Владимир Остапчук
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