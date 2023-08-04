'На переговоры экс-муж не идет': бывшая Остапчука рассказала о разделе общего дома под Киевом

Украинский телеведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук и его бывшая супруга, нотариус-юрист Кристина Горняк, находятся в непростых отношениях после развода. Так утверждает сама девушка в ответ на вопрос своих фолловеров в Instagram.
Сообщается, что спор между бывшими супругами возник из-за дома в коттеджном поселке "Золоче Прованс" в окрестностях Киева, который они приобрели в браке. И недавно Остапчук начал делать там ремонт ‒ вместе со своей с новой избранницей Екатериной Полтавской. И это очень возмутило Горняк.
В ответ на вопросы фолловеров в социальной сети Instagram Горняк заявила ‒ мол, до сих пор они с Остапчуком не могут поделить недвижимость. А сам Остапчук отказывается идти с ней на контакт.
"Пока я эту тему не поднимаю. Скажу только, что на переговоры экс-муж не идет, но договоренностей не придерживается. А дальше время покажет, он еще есть. Поэтому пока давайте без этой темы, как будет что рассказывать, я поделюсь", — написала Горняк.
Напомним, ранее стало известно, что отношения украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным перешли на новый уровень - артистка познакомила избранника с мамой.
А в июле 2023 года пара вступила в официальный брак.
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