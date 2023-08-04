'На переговоры экс-муж не идет': бывшая Остапчука рассказала о разделе общего дома под Киевом

Нотариус Кристина Горняк заявила, что ее экс-супруг Владимир Остапчук отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода.

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Спор между бывшими супругами - Остапчуком и Горняк - возник из-за дома под Киевом / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Украинский телеведущий, шоумен и актер Владимир Остапчук и его бывшая супруга, нотариус-юрист Кристина Горняк, находятся в непростых отношениях после развода. Так утверждает сама девушка в ответ на вопрос своих фолловеров в Instagram.

Сообщается, что спор между бывшими супругами возник из-за дома в коттеджном поселке "Золоче Прованс" в окрестностях Киева, который они приобрели в браке. И недавно Остапчук начал делать там ремонт ‒ вместе со своей с новой избранницей Екатериной Полтавской. И это очень возмутило Горняк.

В ответ на вопросы фолловеров в социальной сети Instagram Горняк заявила ‒ мол, до сих пор они с Остапчуком не могут поделить недвижимость. А сам Остапчук отказывается идти с ней на контакт.

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"Пока я эту тему не поднимаю. Скажу только, что на переговоры экс-муж не идет, но договоренностей не придерживается. А дальше время покажет, он еще есть. Поэтому пока давайте без этой темы, как будет что рассказывать, я поделюсь", — написала Горняк.

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