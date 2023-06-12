"Красть - не совсем красиво": Кристина Горняк подколола молодую жену Остапчука

Вторая бывшая жена Остапчука намекнула новой избраннице ведущего, чтобы та не торопилась строить планы за чужой счет.

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Кристина Горняк обратилась к новой жене Остапчука после скандала с домом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк все еще находится в состоянии раздела имущества со своим бывшим мужем - шоуменом Владимиром Остапчуком. Прения у экс-супругов возникли относительно дома под Киевом, который они вместе приобрели и обустраивали в браке.

Тем временем новая избранница ведущего, журналистка Екатерина Полтавская, уже строит собственные планы на жилплощадь, и делает это без ведома Горняк. Блогерша узнала об этом из СМИ, а не от Остапчука, что ее сильно возмутило.

Тем не менее на ситуацию Кристина старается смотреть с юмором. На своей странице в Instagram она заявила, что не обижается на Полтавскую за то, что она хочет прибрать к рукам дом, в который Горняк вложила душу. Впрочем, она не упустила возможность подколоть молодую жену Остапчука.

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"Я не обижаюсь, каждый поступает так, как воспитан... Но я знаю, что меня читает Екатерина, поэтому, прежде чем планировать сносить стены в нашем с Владимиром общем доме, который мы строили в браке и еще не разделили, желательно со мной этот вопрос решить. Выкупите мою часть, например. А потом сносите, что хотите, стройте и живите! Потому что как-то это совсем некрасиво получается красть", - пишет Кристина Горняк, обращаясь к Екатерине Полтавской.

Кристина Горняк обратилась к новой жене Остапчука после скандала с домом / instagram.com/kristygor

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