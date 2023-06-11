"Ок, будем жить все вместе": Горняк дерзко дала перцу Остапчуку и его новой жене

Вторая жена Владимира Остапчука возмутилась, как его новая избранница распоряжается ее имуществом.

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Кристина Горняк возмутилась, что Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская уже планируют жить в ее доме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Украинский ведущий Владимир Остапчук и блогерша Кристина Горняк развелись осенью 2022 года после непродолжительного брака. Правда, за это время бывшие супруги все же успели начать обустройство общего семейного гнездышка в Золоче Прованс под Киевом.

Несмотря на то, что Горняк и Остапчук не вместе уже более полугода (за это время шоумен успел жениться на молодой журналистке Екатерине Полтавской, а блогерша - обустроить жизнь на два города, Киев и Вену) судьба дома так и осталась неразрешенной.

Впрочем, только на бумаге. На странице третьей супруги Остапчука в Instagram появились кадры, на которых она с ведущим гуляет по дому, и рассуждает про его обустройство. Дескать они приехали постелить газон, а также хотят сделать перепланировку.

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"Эту стенку надо снести. Зачем детям отдельная ванна - у родителей должна быть большая. Пусть на первый этаж ходят", - говорит Екатерина то ли в шутку, то ли всерьез. Новость о том, что Остапчук с новой женой уже планирует обустраиваться в доме, который когда-то строил для себя и Горняк, тут же разлетелась по СМИ.

Кристина Горняк возмутилась, что Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская уже планируют жить в ее доме / instagram.com/poka.tya

Оттуда же об этом узнала и сама Кристина, которая все еще является совладелицей недвижимости. Такое вольное обращение с ее собственностью возмутило блогершу.

"Интересно узнавать из СМИ, что дом, который мы строили в браке, и все еще не решили вопросы по нему, уже перестраивают и планируют там жить. Ну ок, будем жить все вместе, ведь имущество, приобретенное нами в законном браке, является нашим общим имуществом бывших супругов. 50% на 50%. Я не против, чтобы в нашем доме жила новая семья Владимира, на здоровье, но я все же хотела бы, чтобы эти вопросы решались с совладельцем дома, то есть со мной. А не узнавать об этом из СМИ", - пишет огорченная Горняк на своей странице в Instagram. Также она, как успешный нотариус и человек, который сейчас проходит через раздел имущества после развода, посоветовала подписчикам заключать брачные договоры.

Кристина Горняк возмутилась, что Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская уже планируют жить в ее доме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

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