"В 37 - ты огонь": бывшая Остапчука показала, как выглядит ее тело без спорта

Кристина Горняк поделилась очередным фото в белье.

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Кристина Горняк похвасталась своей фигурой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Вторая бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк похвалила сама себя за то, как выглядит.

Пост самолюбования она разместила на своей странице в Instagram.

Горняк показала фото, где позирует в нижнем белье. Она обращает внимание на то, что в свои 37 выглядит прекрасно, даже особенно не налегая на спорт.

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"Классно, что так в зеркале можно напомнить себе, что в 37 ты огонь. Но пропускать так долго спорт, как я делаю это – не ок. Поэтому почему-то у меня есть такое ощущение, что я возьму себе новую аскезу, на занятия спортом. Блин, это мне почему-то сейчас так тяжело, но я сильная, и я могу, и должна", - написала она.

Кристина Горняк хвастается своей фигурой / instagram.com/kristygor

Кристина Горняк хвастается своей фигурой / instagram.com/kristygor

Кристина Горняк хвастается своей фигурой / instagram.com/kristygor

Отметим, ранее Владимир Остапчук отпраздновал первую годовщину со своей новой женой - Катериной Поплавской. Интересно, что годовщина свадьбы с новой женой случилась раньше чем годовщина развода со старой.

Ранее Владимир Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской, которая считает, что у нее раздвоение личности и "жирные ноги".

Позже Кристина Горняк заявила, что шоумен отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода. В частности блогершу интересует дом под Киевом, который она приобрела и обустраивала вместе с Остапчуком.

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