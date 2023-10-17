"В 37 - ты огонь": бывшая Остапчука показала, как выглядит ее тело без спорта

Вторая бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, украинская блогерша и нотариус Кристина Горняк похвалила сама себя за то, как выглядит.
Пост самолюбования она разместила на своей странице в Instagram.
Горняк показала фото, где позирует в нижнем белье. Она обращает внимание на то, что в свои 37 выглядит прекрасно, даже особенно не налегая на спорт.
"Классно, что так в зеркале можно напомнить себе, что в 37 ты огонь. Но пропускать так долго спорт, как я делаю это – не ок. Поэтому почему-то у меня есть такое ощущение, что я возьму себе новую аскезу, на занятия спортом. Блин, это мне почему-то сейчас так тяжело, но я сильная, и я могу, и должна", - написала она.
Отметим, ранее Владимир Остапчук отпраздновал первую годовщину со своей новой женой - Катериной Поплавской. Интересно, что годовщина свадьбы с новой женой случилась раньше чем годовщина развода со старой.
Ранее Владимир Остапчук рассказал, как сошелся с третьей женой, журналисткой Екатериной Полтавской, которая считает, что у нее раздвоение личности и "жирные ноги".
Позже Кристина Горняк заявила, что шоумен отказывается идти на контакт по разделу общего имущества после развода. В частности блогершу интересует дом под Киевом, который она приобрела и обустраивала вместе с Остапчуком.
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