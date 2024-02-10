Тяжелая форма: дочь Скрябина рассказала о болезни, которую лечили за границей

Она страдала от тяжелой формы акне и именно это заболевание определило будущее девушки

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Дочь Кузьмы рассказала о заболевании / Коллаж Главред, фото Instagram/https://www.instagram.com/kuzmenko_barbara/

Дочь легендарного музыканта Кузьмы Скрябина, который погиб в ДТП в 2015 году Барбара Кузьменко, поделилась непростой историей.

Она рассказала о своем заболевании, с которым не смогли справится украинские медики, сообщает Обозреватель,

По словам Кузьменко, она страдала от тяжелой формы акне и именно это заболевание определило будущее девушки. Она стала врачом-дерматологом.

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"В детстве я мечтала о профессии ветеринара. А потом у меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего девять лет. Что родители только ни делали, но вылечиться не удавалось. К сожалению, не суждено нам было в то время найти врачей, которые могли бы мне помочь. Каждую неделю мне приходилось переживать чистки лица, после которых потом очень долго лечила рубцы. Пиллинги, которых нет ни в одном международном протоколе. Переливание крови, всевозможные "болтушки", иммуномодуляторы – ничего не помогало. Становилось только хуже и хуже", - делится она.

По ее словам, позже Кузьма нашел врача в Праге, работавшей на кафедре дерматологии в одном из исследовательских институтов.

"И мы начали ездить к ней. Она лечила меня исключительно по международным протоколам, руководствовалась принципами доказательной медицины. И в 17 лет мне удалось забыть о своей проблеме. В этом же году я поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога. Когда мне ничего не помогало, я очень хотела в этом разобраться. И решила посвятить свою жизнь этому призванию еще с лет 13, настолько была в этой теме", - добавляет молодая врач.

Напомним, 9 лет назад трагически погиб Андрей "Кузьма Скрябин" Кузьменко - украинский музыкант и шоумен.

Ранее также украинский ведущий Орест Дрималовский во время прямого эфира заявил, что он меняет свою жизнь и идет служить в ВСУ.

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