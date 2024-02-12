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Гордон показал себя в лохматом виде и удивил началом своей карьеры

Дмитрий Видоменко
12 февраля 2024, 12:05
Дмитрий Гордон показал архивное фото себя 17-летнего с шевелюрой и удивил, как начинал журналистскую карьеру - и брал, в частности, интервью у Олега Блохина.
Гордон, Блохин
Дмитрий Гордон выложил фото из 1985 года / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский медиаменеджер и блогер Дмитрий Гордон решил показать фолловерам архивное фото из молодости. На своей странице в Instagram журналист выложил снимок, который был сделан, ни много, ни мало, 39 лет назад.

На фото молодой Гордон позирует с густыми темными волосами и записной книжкой. А рядом с ним сидит легендарный украинский футболист Олег Блохин.

По словам Гордона, тогда у спортсмена тяжело было добиться интервью, но ему в этом помог легендарный тренер Валерий Лобановский. Именно он попросил подопечного пообщаться с Гордоном. Собственно, кадр был сделан во время интервью на базе "Динамо" в Киеве (Лобановский тогда клуб тренировал, а Блохин ‒ играл в нем) в 1985 году.

видео дня
Гордон, Блохин

"Мне 17 лет, и я беру интервью у выдающегося Олега Блохина на базе киевского "Динамо". Блохин в то время интервью никому не давал, но его об этом попросил симпатизировавший мне Лобановский. Киев, 1985 год", – написал Гордон.

Напомним, ранее фронтвумен группы Kazka, певица Александра Зарицкая впервые призналась в психическом расстройстве, и рассказала, что ей помогает бороться с его последствиями.

Также украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала новость про свою беременность. Менее чем через четыре месяца после свадьбы с Мишей Кацуриным ее заподозрили в интересном положении.

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