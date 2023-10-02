Фронтвумен Kazka впервые призналась в психическом расстройстве

Александра Зарицкая поделилась, как ей удалось преодолеть непростой период в своей жизни.

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Александра Зарицкая рассказала, как издевалась над своим телом в юности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kazka.band

Певица и фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая - очень заметная фигура украинского шоу-бизнеса. Поклонники ценят ее не только из-за таланта, но и из-за яркой внешности, которой хотят подражать. При этом Саша далека от "стандартов" красоты, навязанных обществом.

Сейчас она принимает себя благодаря медитациям и работе с психологом, однако далеко не всегда артистка была в такой гармонии с собой. Об этом она впервые рассказала в интервью для Vogue.

В детстве она была "полненьким энергичным ребенком", но в подростковые годы ее это стало беспокоить. Недоброжелательные высказывания посторонних, например, учителей на занятиях по танцам, привели к психологическим проблемам - расстройству пищевого поведения.

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Девушка морила себя голодовками, потом срывалась, ела до потемнения в глазах, за что ненавидела себя. Из-за этого она неделями могла не выходить из дома. Затем все повторялось.

"В подростковом возрасте какие-либо расстройства пищевого поведения, а у меня здесь большой опыт, я скрывала от родителей. В свое время я пробовала все диеты, включая голодание. Помню, тогда было очень модно голодать и все были подписаны на паблик "40 кг". Там девушки делились своим опытом, как сидят только на воде, едят исключительно фрукты или прибегают к другим жестким способам похудения. Многие подростки были под влиянием этих "трендов" и не осознавали, что это убийство для организма. Им просто хотелось быть как все. Я начинала все эти диеты, не ела по несколько дней, а потом, по классике, были срывы, психи, слезы – и так это все превратилось в привычку. Я или ничего не ела, или ела, пока не потемнеет в глазах. После этого я себя просто ненавидела, не выходила на улицу неделями, а потом снова начинала голодовку...", - призналась Зарицкая.

Сегодня артистка нашла свой баланс в вопросах правильного питания. "К счастью, сейчас я не придаю пище столь большое значение. Она отошла на второй план. И, по-моему, это правильно: любить, но не делать смыслом жизни", - отмечает она.

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