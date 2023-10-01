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Деньги гребет лопатой: блогер Волошин рассказал подписчикам сколько денег зарабатывает

Лидия Неплях
1 октября 2023, 13:18 обновлено 1 октября, 13:18
Заработок блогера, у которого менее миллиона подписчиков в Instagram, насчитывает десятки тысяч долларов.
Блогер Волошин рассказал, сколько зарабатывает
Блогер Волошин рассказал, сколько зарабатывает / Коллаж Главред, фото Instagram Волошина

Украинский блогер и муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин рассказал подписчикам, сколько тысяч долларов зарабатывает в месяц.

Этой информацией он поделился на своей странице в Instagram.

Так, для заработка Александр использует разные платформы, а в сумме за месяц может получать около 70 тысяч долларов.

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"YouTube - более 40 тыс долларов в месяц сейчас приносит. Инвестиции - около 10 тыс долларов в месяц. Проект Нексвелл - около 25 тыс долларов в месяц", - говорит Волошин.

Волошин о своем заработке
Волошин о своем заработке / Скриншот со сториз блогера

Напомним, недавно стало известно, что Александр Волошин попал в тюрьму. Он рассказал, что его задержала полиция и повезла на допрос. Какого же было удивление подписчиков, когда оказалось, что ситуация с тюрьмой - очередной прогрев к покупке курса блогера.

Также ранее мы рассказывали о том, что блогер Богдан Беспалов рассказал СМИ, что Волошин и его супруга Анна Тринчер уже давно не вместе, из-за якобы измени парня.

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