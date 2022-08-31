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Mamarika рассказала, как и почему ее муж выехал из Украины

31 августа 2022, 20:10

Певица поделилась, что ей очень тяжело в дороге все время и они работают на износ.

MamaRika
MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

Украинская певица, которая сейчас пребывает на международных гастролях вместе со своим мужем, поделилась историей, почему ее муж не пошел служить в ВСУ, а остался в рядах не мобилизованых, да еще и выехал за границу.

Об этом она рассказала телеканалу "24".

По ее словам, люди думают, что они уехали каким-то нелегальным путем. Мы не та семья, которая имела целью уехать куда-то, мы фантастически чувствуем себя дома. Все, кто следят за мной, знают, как мы любим быть дома. А причина нашего выезда за границу – много приглашений на благотворительные концерты", – поделилась артистка.

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Она также добавила, что сейчас продолжается большой гастрольный тур, в котором принимает участие и она, и ее муж в качестве ведущего.

"В день мы проезжаем 400 – 500 километров, мой ребенок постоянно питается непонятно чем. Мы во многом пожертвовали, чтобы быть полезными сейчас. Сейчас мы в Польше, а потом будем видеть, как будет складываться ситуация. Потому что концертный график постоянно обновляется", - рассказала певица, добавив, что это очень сложно.

"Если честно, я рассыпалась в этих переездах. Мы с Сергеем просто уничтожены, похудели. Очень тяжело быть в пути с маленьким ребенком. Такого графика работы у меня уже давно не было", - призналась артистка.

Певица также поделилась своими страхами, если ее муж Сергей пойдет на фронт. "Он рассматривал такой вариант. Признаюсь, что это меня очень беспокоит. Не представляю, что будет, если такое произойдет. Понимаю, что не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить. Несколько раз я просила его, чтобы не шел, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как бы я выдержала это. Когда он порывался идти в ВСУ, я была просто уничтожена. Это очень сложно", - подчеркнула MamaRika.

Напомним, ранее Mamarika попала в автомобильную аварию вместе со своей семьей.

Как рассказала она на своей странице в Instagram, машина, которая ехала перед автомобилем певицы, резко затормозила и авто Мамарики въехало в нее. "Почему-то мы постоянно натыкаемся на такой стиль вождения, когда никто не включает поворотники и вытворяет, что хочет", - рассказала она.

Также по словам певицы, им повезло, что скорость была маленькая и никто не пострадал. "Малой испугался, что главное, что ремень безопасности уберег его от удара", - добавила она.

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MamaRika
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