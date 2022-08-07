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Украинская певица попала в аварию с маленьким ребенком

7 августа 2022, 00:02

Впереди идущая машина резко затормозила и автомобиль певицы врезался в нее.

MamaRika
MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

Украинская певица Mamarika попала в автомобильную аварию вместе со своей семьей.

Как рассказала она на своей странице в Instagram, машина, которая ехала перед автомобилем певицы, резко затормозила и авто Мамарики въехало в нее. "Почему-то мы постоянно натыкаемся на такой стиль вождения, когда никто не включает поворотники и вытворяет, что хочет", - рассказала она.

Также по словам певицы, им повезло, что скорость была маленькая и никто не пострадал. "Малой испугался, что главное, что ремень безопасности уберег его от удара", - добавила она.

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Напомним, ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) поделилась своими воспоминаниями о первом дне войны - 24 февраля 2022 года.

В интервью для Зіркового шляху артистка рассказала, что в ночь перед тем, как первые ракеты рашистов упали на украинскую землю, ей снился страшный сон, который оказался вещим.

MamaRika
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