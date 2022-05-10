Звездный бэби-бум: певица MamaRika усыновит ребенка войны

MamaRika хочет усыновить ребенка после победы Украины в войне / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) в эфире радио Люкс ФМ рассказала о планах после победы Украины в войне с рф.

В августе 2021 года артистка впервые стала мамой - она родила сына от своего супруга и продюсера Сергея Середы.

Но, не успев насладиться материнством сполна, MamaRika и ее муж приняли решение, что их семья будет неполной без еще одного ребенка. Но на сей раз они подарят любовь и счастье малышу, который по какой-либо причине лишился родительского тепла. Кочетова будет усыновлять ребенка после войны.

Пока певица с мужем лишь поставили себе цель - усыновить ребенка. Подробности и тонкости об этом процессе они будут выяснять после войны. Также она отмечает - ей безразлично происхождение и прошлое их будущего приемного малыша.

"В любом случае хочу помочь как минимум одному ребенку и стать для него мамой. Мы хотим стать родителями. Мы уверены, что будем хорошими родителями и будем любить очень сильно, отдавать себя полностью. Мы не понимаем, как правильно все сделать, но не имеет значения, какое у ребенка прошлое – мы все равно это сделаем. Мы будем смотреть по ситуации – будь то ребенок, который пострадал во время войны или находился в приюте. Главное, это намерение, эта цель. это уже было наше. Я бы хотела полностью стать Вселенной для этого ребенка, когда мы будем ее брать", - рассказывает MamaRika.

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Ранее о намерении усыновить ребенка войны рассказал шоумен и продюсер Юрий Горбунов. Его супруга, телеведущая Катя Осадчая, интригует поклонников беременными фото и намеками на то, что их семья скоро станет больше.

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