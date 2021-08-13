MamaRika в одном белье завела Сеть горячим селфи через неделю после родов

MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika недавно родила, и все время в заботах, но неожиданно она решила показать свою фигуру, которую очень быстро приводит в порядок.

MamaRika в Instagram показала селфи в зеркале перед родами, и через неделю, чем привела поклонников в восторг.

Девушка, если верить ее расстановке дат, очень быстро начала приводить себя в форму, и возвращать стройную форму фигуре.

На селфи MamaRika в черном белье показала огромную грудь и почти плоский животик, который смогла восстановить благодаря утягивающему белью и пары приемов, о которых рассказала сама.

"Фото до и после родов с разницей в неделю ... Ничего Мамка, да? Вы спросите меня, как после родов, так еще и после кесарева сечения быстро вернуться в форму?", - пишет она

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MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

MamaRika для восстановления после родов советует:

Не жрать шо дурная - придерживаться здорового питания, как бы ни хотелось (особенно при ГВ)

Быть в движении постоянно (хотя думаю у всех так и есть)

Не впадать в отчаяние, если реабилитация длится не так быстро, как хотелось бы- дайте себе время отойти, в конце концов вы родили ЧЕЛОВЕКА, а это подвиг

Мое любимое - носить 24/7 (кроме ночи) послеродовый бандаж.

Mamarika / instagram.com/mamarika_official/

"Он нереально круто и быстро подтягивает мышцы живота, и я прям на глазах вижу как тают розмири .Подходит он абсолютно всем, и в нем очень удобно и легко.

Кстати, я носила его всю беременность. Кароч, облегчить себе жизнь в этот непростой период реально, а еще реально быстро влезть в свои любимые джинсы", - добавила певица.

"Главное через года полтора не располнеть....как я....", "У меня три кесарево было, и носила бандаж, но животик все равно есть", "Реально крутезная", "Шикарная", "Супер", "Невероятная", "А, что так можно было?....", - восхищаются ее поклонники.

Напомним, Mamarika родила 2 августа, и показала трогательное фото из роддома.