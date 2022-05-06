"Наша семья будет больше": Осадчая поздравила Юрия Горбунова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов растят двоих детей/Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила своего супруга Юрия Горбунова с днем ангела.

Соответствующим постом Осадчая поделилась на своей странице в Instagram.

"Мы, как большинство украинских семей сейчас не вместе, мы не планируем нашу жизнь, но мы живы и поэтому мы точно знаем, что после победы будем садить деревья, помогать отстраиваться, много улыбаться, никогда не будем расставаться больше, чем на рабочий день и наша семья будет больше", - написала она.

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Она также поздравила всех Юриев, Георгиев с именинами, а также поблагодарила тех, кто защищает Украину.

"Победа скоро", - пишет телеведущая.

Напомним, ранее ведущая Голосу країни и Світського життя на 1+1 Екатерина Осадчая с первых дней войны помогает украинцам в поиске пропавших родственников. Телеведущая с начала вторжения российских оккупантов на территорию Украины создала телеграм-канал Пошук зниклих, который сейчас масштабировался в социальный проект под названием Знайти своїх.