"Не могу сдержать слез": Осадчая рассказала шокирующую историю спасения женщины из Мариуполя

Катя Осадчая рассказала шокирующую историю освобождения женщины из блокадного Мариуполя / Пресс-служба

Ведущая Голосу країни и Світського життя на 1+1 Екатерина Осадчая с первых дней войны помогает украинцам в поиске пропавших родственников. Телеведущая с начала вторжения российских оккупантов на территорию Украины создала телеграм-канал Пошук зниклих, который сейчас масштабировался в социальный проект под названием Знайти своїх.

Сегодня в эфире Сніданка с 1+1 телеведущая рассказала о поиске людей в Мариуполе.

"С первых дней войны мы продолжаем искать пропавших. Сейчас на нашем телеграм-канале разыскивают большое количество людей из Мариуполя. Позавчера мы все видели кадры эвакуированных украинцев из Азовстали, и это не может не радовать. Среди эвакуированных украинцев был мальчик, которому только исполнилось 6 месяцев. Его с мамой по имени Аня искали в нашем телеграм-канале с первых дней войны. Мы нашли, где они находятся, но эвакуироваться у них не было возможности. Сейчас ребенок с мамой уже на свободной территории, в безопасности. В такие моменты хочется верить, что все найдутся, будут живы и здоровы, а это малыш, которому исполнилось полгода, никогда не вспомнит ужасы войны, которые он пережил. Мы надеемся, что появится еще больше зеленых коридоров и у людей будет возможность выбраться из того страха",- говорит Екатерина Осадчая.

Также телеведущая рассказала поразительную историю поиска женщины в Мариуполе.

"У нас есть впечатляющая история Лидии Николаевны Горбуновой, которую родственники искали через телеграм-канал Пошук зниклих. Она чудом выжила в разрушенном Мариуполе. Лидия Николаевна до мелочей помнит каждый день почти полуторамесячного жизни в блокадном Мариуполе. Когда началась полномасштабная война, она отказалась уезжать, потому что не могла вывезти парализованного после инсульта мужа. Потом оказалась без связи с родными. А 8 марта в ее квартиру на восьмом этаже попал снаряд и убил ее мужа",- рассказала Екатерина Осадчая.

Катя Осадчая рассказала шокирующую историю освобождения женщины из блокадного Мариуполя / Пресс-служба

Сегодня Лидия Николаевна смогла подключиться к прямому эфиру Сніданку з 1+1 и рассказать об ужасах войны, которые пережила во временно оккупированном Мариуполе.

"Сейчас со мной моя внучка Анастасия. Я очень счастлива, что меня вывезли из того ужаса волонтеры. Жизнь понемногу возвращается в привычный ритм, я в безопасности. За эти дни, которые я провела в оккупации, поняла, что свою жизнь не надо откладывать на потом, нужно жить здесь и сейчас вопреки всему. Самое страшное в Мариуполе - это отсутствующая связь. Никто не может о себе сообщить, некоторые люди даже не знают, что существуют зеленые коридоры. У меня не было возможности сообщить близким, что я живая, я даже не знала, что меня ищут через телеграмм канал. В городе до сих пор остается очень много людей. Оккупанты не щадят никого, ни детей, ни стариков, для них нет ничего святого",- говорит Лидия Николаевна.

На 44 день войны российская ракета попала в дом женщины, убив ее парализованного после инсульта мужа.

"В наш дом 8 марта попала ракета. Я находилась дома, удар пришелся на левую сторону. Через мгновение после удара я провалилась на седьмой этаж, последнее, что я услышала, это как мужчина крикнул мое имя. Я крикнула ему в ответ, но он уже не отозвался. На меня посыпались какая-то мебель, доски, клубы рыжего дыма, пыль. Сразу возник огонь, и я снова провалилась еще ниже. Наша квартира вместе с моим мужем внутри выгорела дотла. У меня обожжены руки, остались шрамы. Сразу после этого меня направили в здание драмтеатра. Единственное, что я имела, было на мне - халат, куртка и кроссовки. У меня не осталось ни документов, ни денег, ничего",- говорит женщина.

Несколько суток Лидия Николаевна провела в подвале мариупольского драмтеатра. Но 16 марта российская авиабомба попала и туда. Во время рассказа женщины телеведущие не смогли сдержать слез от ужаса, который переживают украинцы.

"Дрогнули стены, посыпалась штукатурка, стало все это падать. Все начали кричать: уходите, театр горит и сейчас завалится. Еще более недели я вместе с еще двумя людьми бродила по Мариуполю в поисках спасения. Несколько ночей мы провели в подвале церкви. Без еды и почти без воды. А дальше пешком шли по селам в сторону подконтрольной украинской армии территории. Когда я поняла, что спаслась, то впервые заплакала, увидев украинские флаги. Когда мы добрались до Запорожья, я смогла позвонить с чужого телефона своей сестре. Оказалось, они меня искали через телеграм-канал Поиск пропавших. Когда мы увиделись с внучкой, то были так счастливы. Внучка выросла у меня на руках. Я о ней думала каждый день и очень соскучилась. Сейчас мы с ней находимся в безопасности в Тернополе",- рассказала Лидия Николаевна.

Напомним, Знайти своїх - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь, из-за вторжения рф на территорию Украины. Недавно телеведущая объединила усилия с телеканалом 1+1, и отныне каждое утро в Сніданку з 1+1 можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того, чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм канала "Пошук зниклих" по ссылке. Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь. Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com. Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Катя Осадчая рассказала шокирующую историю освобождения женщины из блокадного Мариуполя / Пресс-служба

Присоединяйтесь к народному поиска просматривайте обновления ленты в телеграмм канале Пошук зниклих ведь любая информация может стать полезной для поиска утерянных украинцев.

Смотрите Сніданок з 1+1 ежедневно по будням с 7:00 до 10:00, а в выходные дни с 8:00 до 10:00 в прямом эфире на YouTube и в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2.