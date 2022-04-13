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"Это на плечах всех. Мы об этом думаем": Горбунов хочет усыновить осиротевшего на войне ребенка

13 апреля 2022, 19:05

По мнению шоумена, это - важный шаг на пути к восстановлению нашей страны.

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Юрий Горбунов рассказал, чем занимается во время войны, как проходят концерты на передовой, и какие планы его семья имеет на будущее / instagram.com/gorbunovyuriy

Ежедневно в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 и в прямом эфире на YouTube любимое шоу украинских зрителей Сніданок з 1+1 продолжает рассказывать украинцам об оперативных новостях в стране, привлекать специалистов разных отраслей и рассказывать истории земляков, которым удалось спастись от боевых действий. Теперь программы выходят в новое время – с 8:00 до 11:00

Сегодня к Сніданку з 1+1 присоединился ведущий Голоса країни, шоумен и кинопродюсер Юрий Горбунов. Он рассказал, как изменилась его профессиональная деятельность после полномасштабного вторжения россии. Сейчас он активно занимается волонтерством, преодолевая тысячи километров, и поднимает дух украинских воинов.

"Я уже чувствую себя профессиональным водителем, мы иногда сутки проводим за рулем. Ноги и руки затекают, но надо рулить. Наша общественная организация "Союз предпринимателей кино- и телеиндустрии", туда входит около 20 активных людей, делает масштабную работу. За последнее время передано огромное количество касок, бронежилетов, медикаментов... Мы уже собрали два медицинских автомобиля, полностью наполненных всем необходимым для наших бойцов, на очереди третий, который пойдет на Донбасс...", - прокомментировал ведущий.

Волонтерской деятельностью команда занимается в перерывах между концертами, которые дают по всей Украине. Юрий Горбунов выступает вместе с другими популярными украинскими актерами и певцами для солдат, которые пришли с передовой на ротацию. Они говорят, что именно концерты позволили им за последнее время улыбнуться.

"Наши воины получают такой заряд энергии. Сейчас немного легче с координированием концертов, поскольку все направления дает Министерство обороны. Иногда тот заряд, который и нам идет от ребят и их вера в нашу победу, потом не дает уснуть. Они делают с нами селфи и обнимаются. Говорят: мы ждали такого мгновения, чтобы расслабиться и забыть обо всем, хотя бы на час-полтора. Конечно такие вещи переворачивают душу. Ты понимаешь, насколько важен каждый человек в нашей стране. Каждый воин, держащий винтовку, или каждый артист, держащий гитару", - отметил Горбунов.

По словам ведущего, на концертах воины отказываются говорить о войне и мечтают о выступлениях артистов уже в мирное время.

О войне ведущий вместе со своей женой Екатериной Осадчей узнал в первые часы вторжения: первый взрыв они услышали недалеко от своего дома уже в 4:30 24 февраля. Говорит, что старший сын пары - 5-летний Иван сейчас воспринимает события как "в нашей стране что-то произошло".

"Мы пытались ему объяснить, что это такая временная беда в нашей стране, которую мы все переживем. К счастью, он в свои 5 лет никогда не игрался ни автоматами, ни пистолетами. У нас среди игрушек нет детского оружия. И ему это никогда не было интересно ... мы даже когда ездили на море, я предлагал ему приобрести водяной пистолет, а он не захотел. Сейчас, когда он смотрит телевизор, то спрашивает " Папа, а почему это так все случилось? Кто это так с нами сделал?". Мы говорим, что это плохой дядя, которого скоро, мы надеемся, не стане и наступит мир", - рассказал ведущий в эфире Сніданку з 1+1.

Горбунов понимает, что впереди страну ждет восстановление, которым будет занят весь украинский народ вместе. Однако подчеркивает: нужно будет усыновлять и удочерять детей наших земляков, которые остались без родителей. Ведущий не исключает, что возможно на такой шаг пойдет и его семья: "Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем".

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Юрий Горбунов заговорил о возможном усыновлении ребенка, родители которого погибли во время войны / instagram.com/gorbunovyuriy

Сегодня символом украинского освободительного движения против российской агрессии стала песня "Ой, у лузі червона калина". К эфиру Сніданку з 1+1 присоединился языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко, который рассказал историю возникновения этой композиции. Как оказалось, за ее основу взята казацкая народная песня "Розлилися круті бережечки". Однако песня получила новое дыхание, когда зазвучала в театральном спектакле.

"Знаете, когда песня становится саундтреком к какому-то фильму, то получает совсем другой уровень популярности. Так же "Ой, у лузі червона калина" была написана для театрального представления "Сонце руїни", которое посвятили гетману Петру Дорошенко. Это было в 1914 году, спектакль со временем забылся, а вот песня осталась", - прокомментировал языковед.

Сейчас многие граждане, которые раньше в быту разговаривали на русском, выбирают для общения украинский. Однако не у всех сразу получается, люди немного замыкаются, бояться совершить ошибки. Александр подчеркивает, что ничего не надо бояться.

"Кроме экспресс-уроков, чтения книг, просмотра фильмов, я советую прежде всего говорить. Для того, чтобы накачать мышцы, что нам надо? Они не вырастут, если мы будем просто читать книжку с упражнениями. Именно так и с языком, начинайте говорить, не бойтесь ошибаться, исправляйте друг друга. Лучший тренажер по изучению любого языка - это процесс говорения", - поощрил Авраменко.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают советы от профильных специалистов, оперативная информация и свежие новости про Украину, включения звезд и прочее. В такой сложное для страны время, пока весь украинский народ встал на защиту родной земли, команда утреннего проекта нашла возможность быть рядом со своими зрителями и поддерживать их в самых сложных обстоятельствах.

Не пропустите ежедневно проект с 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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