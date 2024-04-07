"Сына обвинили в краже": Слава Демин рассказал про конфуз своего ребенка

Украинский ведущий Слава Демин - отец сына-подростка. Ко всем метаморфозам, который происходят с 13-летним Владиславом он относится очень философски, и каждую проблему старается превратить для мальчика в жизненный урок.
Так шоумен в своем блоге в Instagram недавно признался, что его сына поймали на краже в магазине. У подростка есть банковская карта, привязанная к отцовской, и своими средствами Влад распоряжается самостоятельно.
Перед школой Демин-младший решил скупиться. На кассе ему пробили покупки, он приложил телефон к терминалу, собрал продукты в рюкзак и уже направился к выходу, как его остановил охранник. Оказалось, что денег на карте у сына ведущего не хватило, но ни мальчик, ни кассир сперва не обратили на это внимание. Охранник, который остановил Влада, позвонил его отцу.
Стоит отметить, что и тут Слава Демин не стал ругать сына за невнимательность, а поддержал его. "Влад говорит, что услышал "пик" и принял его за оплату. Это хороший опыт для него на будущее. Теперь будет знать, что перед тем как уйти, нужно дождаться того, чтобы проплата была успешной", - отметил шоумен.
Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинская певица MamaRika заговорила о разводе с мужем. С Сергеем Середой она жената 4 года, вместе пара воспитывает сына. Проблемам в семье артистка посвятила песню.
Также популярный шоумен и воин ВСУ Геннадий Попенко рассказал, где и на каком направлении служит. Защищать страну он пошел летом 2022 года после того, как вместе с семьей пережил оккупацию.
Читайте также:
- Супруга Козловского рассказала о родах и выложила фото с малышом
- Потап дал неожиданное объяснение обилию "зашкваров" с его участием
- Боксер Узелков перенес сложную операцию на сердце - первые подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред