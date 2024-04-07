"Сына обвинили в краже": Слава Демин рассказал про конфуз своего ребенка

Сын Славы Демина в свои 13 лет получил очень поучительный жизненный урок.

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Сын Славы Демина попался на магазинной краже - объяснение ведущего / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин - отец сына-подростка. Ко всем метаморфозам, который происходят с 13-летним Владиславом он относится очень философски, и каждую проблему старается превратить для мальчика в жизненный урок.

Так шоумен в своем блоге в Instagram недавно признался, что его сына поймали на краже в магазине. У подростка есть банковская карта, привязанная к отцовской, и своими средствами Влад распоряжается самостоятельно.

Перед школой Демин-младший решил скупиться. На кассе ему пробили покупки, он приложил телефон к терминалу, собрал продукты в рюкзак и уже направился к выходу, как его остановил охранник. Оказалось, что денег на карте у сына ведущего не хватило, но ни мальчик, ни кассир сперва не обратили на это внимание. Охранник, который остановил Влада, позвонил его отцу.

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Стоит отметить, что и тут Слава Демин не стал ругать сына за невнимательность, а поддержал его. "Влад говорит, что услышал "пик" и принял его за оплату. Это хороший опыт для него на будущее. Теперь будет знать, что перед тем как уйти, нужно дождаться того, чтобы проплата была успешной", - отметил шоумен.

Сын Славы Демина попался на магазинной краже - объяснение ведущего / instagram.com/slavademin_official

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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