Появились новые подробности о свадьбе Ани Лорак.

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Ани Лорак - детали свадьбы на Мальдивах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак рассказала, кто был на ее тайной свадьбе

Певица отметила, что ее дочь София пропустила событие

Сегодня, 13 марта, стало известно, что предательница Украины Ани Лорак вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку, который переехал жить к певице в РФ из Испании.

Как рассказала певица пропагандистским росСМИ, на тайной свадьбе на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой.

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Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

София Налчаджиоглу проводит время с отцом / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Также Лорак уточнила, что свадьбу они сыграли еще 14 февраля, но скрывали это.

Предательница вспомнила, как проходила ее первая свадьба, на которой было 200 гостей, и тогда многие гости радовались не за невесту, а за нахождение на статусном торжестве. В этот раз мероприятие было организовано для семьи, а на самой церемонии были только Ани и Исаак.

Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин видео

"С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака", — призналась запроданка.

Как прошла свадьба Ани Лорак и Исаака Виджраку / фото: росСМИ

Еще Лорак и Виджраку рассказала, что, оказывается, расписались они еще в прошлом году в Испании.

"Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне. Мы этого события ждали всю жизнь и поэтому относились к этому очень трепетно", — отметили молодожены.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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