Кратко:
- Ани Лорак рассказала, кто был на ее тайной свадьбе
- Певица отметила, что ее дочь София пропустила событие
Сегодня, 13 марта, стало известно, что предательница Украины Ани Лорак вышла замуж за инструктора по йоге Исаака Виджраку, который переехал жить к певице в РФ из Испании.
Как рассказала певица пропагандистским росСМИ, на тайной свадьбе на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой.
Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.
Также Лорак уточнила, что свадьбу они сыграли еще 14 февраля, но скрывали это.
Предательница вспомнила, как проходила ее первая свадьба, на которой было 200 гостей, и тогда многие гости радовались не за невесту, а за нахождение на статусном торжестве. В этот раз мероприятие было организовано для семьи, а на самой церемонии были только Ани и Исаак.
"С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака", — призналась запроданка.
Еще Лорак и Виджраку рассказала, что, оказывается, расписались они еще в прошлом году в Испании.
"Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне. Мы этого события ждали всю жизнь и поэтому относились к этому очень трепетно", — отметили молодожены.
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Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.
Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.
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Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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