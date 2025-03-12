"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

Мурат Налчаджиоглу проводит время с дочерью.

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Мурат Налчаджиоглу показался с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

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Мурат Налчаджиоглу сейчас в Турции

Бизнесмен проводит отпуск с дочерью Софией

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу сейчас находится в родной Турции, куда прилетела и его единственная дочь София от бывшей жены – предательницы Украины Ани Лорак.

На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал кадры, на которых показался в обнимку с Софией, которой уже 13 лет.

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"Моя бесконечная любовь", – написал бизнесмен.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Девочка встретилась с отцом в начале марта после длительной разлуки, ведь проживает она вместе с мамой и ее возлюбленным в Москве.

София Налчаджиоглу с мамой и ее женихом / фото: instagram.com, Ани Лорак

Кстати, Налчаджиоглу продолжает развивать свой бизнес в Украине и его не пугает война, которую развязала страна-террорист Россия. А вот его бывшая жена Лорак молчит об ужасе, который творится в ее родной стране.

София Налчаджиоглу выросла похожей на маму / фото: instagram.com, Ани Лорак

Отметим, после развода с певицей Мурат продолжает регулярно общаться с дочерью и даже знакомит ее со своими девушками.

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Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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