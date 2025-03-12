"Моя любовь": Мурат Налчаджиоглу показал, с кем отдыхает в Турции

Вы узнаете:
- Мурат Налчаджиоглу сейчас в Турции
- Бизнесмен проводит отпуск с дочерью Софией
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу сейчас находится в родной Турции, куда прилетела и его единственная дочь София от бывшей жены – предательницы Украины Ани Лорак.
На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал кадры, на которых показался в обнимку с Софией, которой уже 13 лет.
"Моя бесконечная любовь", – написал бизнесмен.
Девочка встретилась с отцом в начале марта после длительной разлуки, ведь проживает она вместе с мамой и ее возлюбленным в Москве.
Кстати, Налчаджиоглу продолжает развивать свой бизнес в Украине и его не пугает война, которую развязала страна-террорист Россия. А вот его бывшая жена Лорак молчит об ужасе, который творится в ее родной стране.
Отметим, после развода с певицей Мурат продолжает регулярно общаться с дочерью и даже знакомит ее со своими девушками.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
Вас может заинтересовать:
- "Изгородь в три этажа": как живет Алла Пугачева на Кипре
- "С ним что-то не так": что происходит с Никитой Пресняковым в США
- "Дайте поплакать": Тина Кароль удивила своим признанием о личном
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред