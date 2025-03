Дочь Исаака Виджраку имеет сходства с Ани Лорак.

Исаак Виджраку показался с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Возлюбленный Ани Лорак опубликовал фото с дочерью

Поклонники считают Эбони похожей на певицу

Жених российской певицы Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и молчит о вторжении РФ, Исаак Виджраку поделился новой фотографией своей дочери Эбони.

На своей странице в соцсетях Исаак опубликовал снимок с Эбони.

Виджраку позировал в белом головном уборе и белой футболке, а Эбони с кудрями, кстати, в молодости Ани Лорак также предпочитала такую прическу.

Поклонники отметили, что девушка очень похожа на предательницу и считают, что и Лорак Исаак выбрал не просто так, получается, у него есть определенный типаж.

Дочь Исаака Виджраку - сходство с Ани Лорак / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

"Это ж просто "копировать" и "вставить";

"Тот случай, когда дочь выглядит старше жены";

"Как попал в типаж", - написали в комментариях.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

