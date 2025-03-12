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Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Элина Чигис
12 марта 2025, 08:29
177
Дочь Исаака Виджраку имеет сходства с Ани Лорак.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Исаак Виджраку показался с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Возлюбленный Ани Лорак опубликовал фото с дочерью
  • Поклонники считают Эбони похожей на певицу

Жених российской певицы Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и молчит о вторжении РФ, Исаак Виджраку поделился новой фотографией своей дочери Эбони.

На своей странице в соцсетях Исаак опубликовал снимок с Эбони.

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Виджраку позировал в белом головном уборе и белой футболке, а Эбони с кудрями, кстати, в молодости Ани Лорак также предпочитала такую прическу.

Поклонники отметили, что девушка очень похожа на предательницу и считают, что и Лорак Исаак выбрал не просто так, получается, у него есть определенный типаж.

Дочь Исаака Виджраку - сходство с Ани Лорак
Дочь Исаака Виджраку - сходство с Ани Лорак / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

"Это ж просто "копировать" и "вставить";

"Тот случай, когда дочь выглядит старше жены";

"Как попал в типаж", - написали в комментариях.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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