Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Кратко:
- Возлюбленный Ани Лорак опубликовал фото с дочерью
- Поклонники считают Эбони похожей на певицу
Жених российской певицы Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и молчит о вторжении РФ, Исаак Виджраку поделился новой фотографией своей дочери Эбони.
На своей странице в соцсетях Исаак опубликовал снимок с Эбони.
Виджраку позировал в белом головном уборе и белой футболке, а Эбони с кудрями, кстати, в молодости Ани Лорак также предпочитала такую прическу.
Поклонники отметили, что девушка очень похожа на предательницу и считают, что и Лорак Исаак выбрал не просто так, получается, у него есть определенный типаж.
"Это ж просто "копировать" и "вставить";
"Тот случай, когда дочь выглядит старше жены";
"Как попал в типаж", - написали в комментариях.
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Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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