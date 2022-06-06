Внучка Софии Ротару покорила Калифорнию платьем от украинского дизайнера

София Евдокименко показала фигуру в платье от Лилии Пустовит / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко повышает осведомленность своих многонациональных поклонников о мастерстве украинских художников.

На своей странице в Instagram девушка показала атмосферный ролик, снятый на берегу океана. Евдокименко позировала на скалистом берегу в воздушном, нежно-розовом платье с цветочным принтом.

Модель призналась, что этот наряд напоминает ей о родине, ведь оно было создано ее крестной матерью - известной украинской дизайнеркой Лилией Пустовит.

"Иди туда, где ты дышишь свободно. Это платье всегда занимает особое место в моей коллекции. Видение, воплощенное в жизнь моей крестной матерью Лилией Пустовит. Оно путешествовало со мной по всему миру, от Канн до Калифорнии, но всегда было напоминанием о доме", - подписала видео внучка Ротару.

В комментариях к видеоролику Соню Евдокименко сравнивают с бабушкой, певицей Софией Ротару, в молодости, и отмечают ее естественную красоту:

"Сонечка, ты самая❤️❤️ красивая и прекрасная ❤️"

"Софійка, ти красуня"

"Кого-то в юности очень напоминает эта девушка...)"

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