Красота с большой буквы: plus-size модель Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши

Американская красавица служит вдохновляющим примером для всех, кто сомневается в собственное внешности.
Одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм навсегда войдет в историю современной моды. Ведь помимо нарядов "от кутюр" она показывает нечто более важное: как правильно любить и принимать свое тело.
Грэм далека от эталонных худышек, которых в фэшн-индустрии подавляющее большинство. Ее параметры 107-76-117 при росте в 175 см и весе 90 кг. Она является сторонницей движения "Здоровье в любом размере", а в свободное от работы и ухода своими тремя детьми время она проводит благотворительные беседы в старших школах о том, почему важно любить и ценить себя в любом весе, размере и форме.
Поэтому для опытной модели было настоящим сокровищем, когда фотограф, который провел с ней фотосессию для известного глянца Perfect, предложил оставить ее снимки без ретуши - с растяжками, складочками и целлюлитом.
Грэм без колебания согласилась и с гордостью поделилась фотографиями на своей странице в Instagram. "Идеальна, потому что такая, как есть", - подписала их модель.
В кадре она позирует в костюме Евы, ее волосы уложены в мелкие кудри, а на глаза нанесены хищные стрелки.
Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.
Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.
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