Красота с большой буквы: plus-size модель Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши

Эшли Грэм снялась голышом без ретуши / instagram.com/ashleygraham

Одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм навсегда войдет в историю современной моды. Ведь помимо нарядов "от кутюр" она показывает нечто более важное: как правильно любить и принимать свое тело.

Грэм далека от эталонных худышек, которых в фэшн-индустрии подавляющее большинство. Ее параметры 107-76-117 при росте в 175 см и весе 90 кг. Она является сторонницей движения "Здоровье в любом размере", а в свободное от работы и ухода своими тремя детьми время она проводит благотворительные беседы в старших школах о том, почему важно любить и ценить себя в любом весе, размере и форме.

Поэтому для опытной модели было настоящим сокровищем, когда фотограф, который провел с ней фотосессию для известного глянца Perfect, предложил оставить ее снимки без ретуши - с растяжками, складочками и целлюлитом.

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Грэм без колебания согласилась и с гордостью поделилась фотографиями на своей странице в Instagram. "Идеальна, потому что такая, как есть", - подписала их модель.

В кадре она позирует в костюме Евы, ее волосы уложены в мелкие кудри, а на глаза нанесены хищные стрелки.

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