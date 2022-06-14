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Шарлиз Терон стала брюнеткой

14 июня 2022, 23:34

Актриса радикально сменила имидж.

Шарлиз Терон
Все внимание было уделено ее новому бьюти-превращению/ Instagram/chalizeafrica

Оскароносная актриса Шарлиз Терон, которая снимается в нескольких кассовых проектах, радикально сменила цвет волос.

На красной дорожке гала-вечера в поддержку своего собственного благотворительного проекта Africa Outreach Project в Калифорнии хозяйка вечера появилась в расслабленном модном образе — прямые джинсы с белой блузой.

Но все внимание было уделено ее новому бьюти-превращению — Шарлиз стала брюнеткой, со стрижкой, напоминающей маллет.

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"Это был такой веселый вечер, и я безмерно благодарна всем, кто пришел и за работу, которую мы делаем для молодежи в Африке", - написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон посетила в Лос-Анджелесе концерт, посвященный Месяцу Прайда, в качестве ди-джейки. Для такого мероприятия 41-летняя дива выбрала идеальный наряд. На странице Хилтон в Instagram появились снимки, на которых она, в мини-платье, сплошь усыпанном кристаллами и блестками, позирует у своего дома. Наряд так и пышет нарочитой сексуальностью, ведь больше показывает тело ди-джейки, чем подчеркивает или скрывает его.

Шарлиз Терон
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