Пэрис Хилтон в развратном белье показала, в каком виде дарит себя мужу-миллионеру

Пэрис Хилтон показала, каким бельем соблазняет мужа / instagram.com/parishilton

Светская львица и наследница многомилионного состояния Пэрис Хилтон лишь полтора месяца назад обрела свое семейное счастье, к которому стремилась так долго.

Теперь кажется, что 40-летняя селебрити с головой окунулась в свои отношения с мужем Картером Реумом, и с удовольствием делится некоторыми моментами с поклонниками в социальных сетях.

Так Хилтон показала, что подарила мужу на Рождество. Подбор подарка для такого человека, как Реум, может стать настоящим испытанием, ведь что можно подарить миллионеру, который может позволить себе что угодно?

Поэтому презент Хилтон выбирала, опираясь на женскую мудрость и смекалку. Женщина резонно рассудила, что она для своего новоиспеченного супруга - наилучший подарок.

"Упаковку" Пэрис выбрала очень соблазнительную: ярко-красный комплект нижнего белья с чулками и поясом.

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Свой рождественский образ Хилтон показала поклонникам в Instagram, сопроводив его шуточной подписью: "Когда он спрашивает, что ты подаришь ему на Рождество? Я: Я твой подарочек".

Пэрис Хилтон позировала в красном нижнем белье / instagram.com/parishilton

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