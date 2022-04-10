Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - певица прокомментировала слухи о разводе / instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко прокомментировала новость о ее расставании с супругом и коллегой Арсеном Мирзояном.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что звездная пара приняла решение разорвать отношения после пяти лет официального брака. Об это рассказал блогер Николай Зырянов.

Как публичная личность, Тоня Матвиенко не стала умалчивать реальное состояние ее отношений с мужем. На своей странице в Instagram она сообщила, что сейчас происходит между ней и Мирзояном на самом деле.

"Я не знала, что в такие времена это может кого-то волновать. И сейчас точно не время разводиться, не дождетесь!", - сообщила певица.

Таким образом она подчеркнула - семейную идиллию между ней и Мирзояном не смогла разрушить даже война.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - певица прокомментировала слухи о разводе / instagram.com/tonya_matvienko

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