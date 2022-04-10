Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

Певица подчеркнула, что сейчас не время говорить о подобном.
Украинская певица Тоня Матвиенко прокомментировала новость о ее расставании с супругом и коллегой Арсеном Мирзояном.
Ранее в СМИ появилась новость о том, что звездная пара приняла решение разорвать отношения после пяти лет официального брака. Об это рассказал блогер Николай Зырянов.
Как публичная личность, Тоня Матвиенко не стала умалчивать реальное состояние ее отношений с мужем. На своей странице в Instagram она сообщила, что сейчас происходит между ней и Мирзояном на самом деле.
"Я не знала, что в такие времена это может кого-то волновать. И сейчас точно не время разводиться, не дождетесь!", - сообщила певица.
Таким образом она подчеркнула - семейную идиллию между ней и Мирзояном не смогла разрушить даже война.
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Ранее стало известно, к кому Надя Дорофеева ушла от мужа Владимира Дантеса.
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