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Тоня Матвиенко рассталась с Арсеном Мирзояном

9 апреля 2022, 21:24

Слухи о проблемах в отношениях звездной пары начали появляться еще в декабре 2021 года.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян расстались / instagram.com/tonya_matvienko

Украинские певцы Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко разорвали отношения. Об этом сообщил блогер Николай Зырянов во время интервью с Jerry Heil.

Они обсуждали личную жизнь Дантеса, который недавно развелся с Надеждой Дорофеевой. В этом контексте Яна Шемаева рассказала, что сплетни из личной жизни звездных коллег узнает самой последней.

"На самом деле, я последний человек, который узнает все эти новости. Как я это все проспала?" – призналась Jerry Heil.

В ответ на этот риторический вопрос Николай Зырянов сказал: "А ты знала, что еще Тоня Матвиенко с Мирзояном разошлись? Да-да".

Звездная пара эту новость пока не комментирует, однако в конце прошлого года в СМИ уже появлялись слухи об их расставании.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян расстались / instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко познакомились на музыкальном шоу Голос країни в 2011 году, после которого вместе отправились в музыкальный тур. Спустя какое-то время пара стала жить в гражданском браке. В 2016 году Тоня Матвиенко родила Мирзояну дочь Нину, а в 2017 году супруги узаконили свои отношения.

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Ранее подробности расставания Нади Дорофеева и Владимира Дантеса раскрыл блогер и их общий друг Алексей Дурнев.

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