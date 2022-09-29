Настя Каменских сняла обручальное кольцо: ее и Потапа заподозрили в расставании

Настя Каменских сняла обручальное кольцо / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап уже более трех лет вместе, как пара, не считая многолетнего сотрудничества, как коллег. Рабочие или личные, их отношения всегда казались крайне гармоничными.

Однако сейчас поклонники звездной пары заподозрили неладное: в Украину из-за границы Потап и Настя вернулись по отдельности, в социальных сетях певицы появляются грустные посты и пр.

А недавнее фото и вовсе заставило всех бить тревогу - на своей странице в Instagram Каменских опубликовала снимок, на котором видно, что обручальное кольцо с ее пальца исчезло. Сомнений добавили и рассуждения певицы о том, как для нее изменилось понятие дома за последнее время.

Рассматривая фото певицы, сделанные в поезде по дороге в Киев, фанаты обратили внимание, что и глаза у Каменских стали необычайно грустными. Интернет-сыщики тут же начали предполагать, что между Каменских и Потапом проскочила черная кошка.

Настя Каменских сняла обручальное кольцо / instagram.com/kamenskux

Свои предположения они поспешили высказать в комментариях к снимкам:

"А скільки суму в очах..."

"Они с Потапом расстались?"

"А где Ваш любимый? Что то давно его не видно".

"Потапе...чи як тебе там...?! Вертайся до жінки...!!!"

"..ооо..а де обручка?..."

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Однако звездный экстрасенс Макс Гордеев убежден - это не произойдет в ближайшее время. Он сделал расклад на будущее пары, и увидел, почему Каменских пасует перед материнством.

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