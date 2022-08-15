"Невероятная и магическая": Настя Каменских в полупрозрачном платье развеяла слухи о беременности

Настя Каменских в белом платье развеяла слухи о беременности / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских в связи с полномасштабной войной в Украине воздерживается от излишне откровенных снимков, которые ранее нет-нет, да появлялись на ее страницах в социальных сетях.

Тем не менее артистка, которая не единожды признавалась одно из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса, все же радует поклонников эстетическими фото.

Недавно на ее странице в Instagram появилась мини-фотосессия, выполненная на закате. В кадре Каменских позирует белом полупрозрачном платье-тунике, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Она сжала руки на груди и подставляет лицо последним лучам вечернего солнца.

"Вечернее солнце, спасибо за день ♥", - подписала снимок певица.

Ранее немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в микробикини "под зебру" исполнила зажигательный танец на террасе под пальмами.

Также американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась для рекламной кампании Victoria's Secret в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев.

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