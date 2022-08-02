Каменских в мини-шортах повторила нашумевший образ Зеленской

Настя Каменских, Елена Зеленская / instagram.com/kamenskux, instagram.com/olenazelenska_official/

Певица Настя Каменских решила присоединиться к звездному флэш-мобу в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала сидя на ступеньках, как первая леди Украины в фотосессии для журнала Vogue.

"Девушки могут делать что угодно", – подписала фото Каменских.

Для снимка певица выбрала яркий образ: она облачилась в черные мини-шорты, белую футболку и белые кроссовки.

Настя Каменских / скриншот

Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на обложке глянца Vogue. Ее снимки вызвали ажиотаж в соцсетях.

Специалистка по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина рассказала, что поза первой леди Елены Зеленской на фото для обложки цифровой версии американского глянцевого журнала Vogue, которая вызвала споры в Сети, крайне боевая.

Также мы показывали, как Наталья Могилевская решила принят участие в звездном флэш-мобе в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

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