"Как хочу, так и сажусь": 46-летняя Могилевская без бюстгальтера поддержала Зеленскую

Наталья Могилевская, Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official/, instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Певица Наталья Могилевская решила принят участие в звездном флэш-мобе в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

На своей страничке в Instagram она опубликовала короткое видео, на котором она сидит на стуле с широко раздвинутыми ногами и позирует фотографам.

"Я дома. Как хочу, так и сажусь", - подписала публикацию Могилевская.

Наталья Могилевская / скриншот

Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на обложке глянца Vogue. Ее снимки вызвали ажиотаж в соцсетях.

Специалистка по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина рассказала, что поза первой леди Елены Зеленской на фото для обложки цифровой версии американского глянцевого журнала Vogue, которая вызвала споры в Сети, крайне боевая.

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