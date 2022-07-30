"Как хочу, так и сажусь": 46-летняя Могилевская без бюстгальтера поддержала Зеленскую

Певица предстала перед камерой в довольно откровенном образе.
Певица Наталья Могилевская решила принят участие в звездном флэш-мобе в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.
На своей страничке в Instagram она опубликовала короткое видео, на котором она сидит на стуле с широко раздвинутыми ногами и позирует фотографам.
"Я дома. Как хочу, так и сажусь", - подписала публикацию Могилевская.
Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на обложке глянца Vogue. Ее снимки вызвали ажиотаж в соцсетях.
Специалистка по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина рассказала, что поза первой леди Елены Зеленской на фото для обложки цифровой версии американского глянцевого журнала Vogue, которая вызвала споры в Сети, крайне боевая.
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Автор: Сергей Коломиец