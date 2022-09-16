Звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда Настя Каменских станет мамой

Макс Гордеев рассказал, когда родит Настя Каменских / instagram.com/kamenskux, instagram.com/maxgord

В интервью для Славы Демина и Татьяны Татарченко в шоу Слава+Таня звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда в семье артистов Потапа и Насти Каменских появится ребенок.

Певцы уже более трех лет состоят в отношениях, и их фанаты искренне надеются, что их дуэт скоро станет трио. Гордеев сделал расклад на судьбу звездной семьи и растолковал значение выпавших карт таро.

На вопрос Демина о том, когда Потап и Настя станут родителями, экстрасенс заявил: "Нескоро. Это карта верховной жрицы. Это карта того, что женщина на данный момент хочет построить свою карьеру. Еще это и закрытая карта, что свидетельствует о том, что многое на данный момент она не говорит. Может быть связано даже с ее здоровьем. Эта карта вообще не говорит о рождении детей".

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В возможные проблемы Каменских Гордеев углубляться не стал, но отмечает, что детский вопрос для артистки сейчас не в приоритете.

"Если карта императрицы говорит о женщине беременной, то тут состояние четкой позиции Насти, что она не хочет вообще в этом себя пока что реализовывать", - рассказал экстрасенс.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Ранее голливудская актриса Блейк Лайвли и ее супруг, актер Райан Рейнолдс, сообщили, что их семья станет больше - артистка вновь беременна. Пара уже воспитывает троих дочерей.

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