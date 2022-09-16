Звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда Настя Каменских станет мамой

Потап и Каменских предпочитают не обсуждать "детский вопрос" публично, но медиум увидел судьбу пары и без их комментариев.
В интервью для Славы Демина и Татьяны Татарченко в шоу Слава+Таня звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда в семье артистов Потапа и Насти Каменских появится ребенок.
Певцы уже более трех лет состоят в отношениях, и их фанаты искренне надеются, что их дуэт скоро станет трио. Гордеев сделал расклад на судьбу звездной семьи и растолковал значение выпавших карт таро.
На вопрос Демина о том, когда Потап и Настя станут родителями, экстрасенс заявил: "Нескоро. Это карта верховной жрицы. Это карта того, что женщина на данный момент хочет построить свою карьеру. Еще это и закрытая карта, что свидетельствует о том, что многое на данный момент она не говорит. Может быть связано даже с ее здоровьем. Эта карта вообще не говорит о рождении детей".
В возможные проблемы Каменских Гордеев углубляться не стал, но отмечает, что детский вопрос для артистки сейчас не в приоритете.
"Если карта императрицы говорит о женщине беременной, то тут состояние четкой позиции Насти, что она не хочет вообще в этом себя пока что реализовывать", - рассказал экстрасенс.
Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.
Ранее голливудская актриса Блейк Лайвли и ее супруг, актер Райан Рейнолдс, сообщили, что их семья станет больше - артистка вновь беременна. Пара уже воспитывает троих дочерей.
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