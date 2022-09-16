Настя Каменских в кричащем мини ослепила фанатов сиянием пышных бедер

Настя Каменских похвастала бедрами в хрустальном мини / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских представила клип на песню Кришталь, съемки которого происходили до начала полномасштабной войны в Украине. И хотя сейчас артистке, которая набрала несколько лишних кило из-за стресса, нетактично приписывают беременность, в видеоролике можно увидеть ее безупречные "довоенные" формы.

Однако, безусловно, изменилось не только это. Фотографии со съемок, которыми Каменских поделилась на своей странице в Istagram, показывают, как внутренние изменения сильно преображают человека внешне.

Это отмечает и сама певица. "Сегодня просматриваю эти фото и понимаю, что мы уже никогда не будем такими, как до 24 февраля. Сейчас эти воспоминания кажутся флешбэком из прошлой жизни. Но я верю, что уже очень скоро Украина победит и мы будем творить так, как никогда раньше", - пишет Настя Каменских.

Видео дня

Впрочем, одна вещь осталась неизменной - безупречный вкус и красота певицы во всех ее проявлениях и формах вызывает у ее поклонников благоговейный восторг. В комментариях к фотографиям фанаты отмечают, как хороша в концертных образах Каменских.

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

Другие новости: