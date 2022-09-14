Сильно поправилась: в сети обсуждают изменившуюся Каменских

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

В сети обсуждают очередное появление Насти Каменских на публике.

Новым видео певица поделилась на своей странице в Instagram. Она показала встречу со своим фан-клубом, за которым она "очень скучала".

Каменских появилась в обтягивающей майке, которая подчеркнула округлившиеся формы артистки. В сети в очередной раз стали предполагать, что исполнительница снова беременна.

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"Этих девушек я знаю уже не один год, и все это время мы с ними поддерживаем связь и очень теплые отношения. Они – часть моей большой семьи и я очень благодарна, что мы друг у друга. За эти сложные 6 месяцев мы впервые могли так собраться и эта встреча, наши разговоры, улыбки и объятия дали мне столько энергии и новых сил! Знаю, каждая из девушек испытала то же самое! И это самое ценное для меня!" - рассказала звезда.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

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