Бывшая жена Виталия Кличко показала обнаженное постельное фото

Наталья Кличко показала обнаженное постельное фото / instagram.com/natalia_klitschko_official

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников нежным кадром прямиком из собственной постели.

Накануне она посетила светское мероприятие, и в конце насыщенного дня решила отдохнуть. На своей странице в Instagram она опубликовала постельное фото.

На белых простынях в светлую полоску он лежит с подобранными волосами. обнаженное тело Кличко прикрыла одеялом. Женщина лукаво улыбается в камеру.

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"Теперь точно - спокойной ночи", - пожелала Наталья своим подписчикам.

Наталья Кличко показала обнаженное постельное фото / instagram.com/natalia_klitschko_official

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