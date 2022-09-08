Бывшая жена Виталия Кличко показала обнаженное постельное фото

После такого снимка спокойная ночь фанатам Натальи точно не светит.
Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников нежным кадром прямиком из собственной постели.
Накануне она посетила светское мероприятие, и в конце насыщенного дня решила отдохнуть. На своей странице в Instagram она опубликовала постельное фото.
На белых простынях в светлую полоску он лежит с подобранными волосами. обнаженное тело Кличко прикрыла одеялом. Женщина лукаво улыбается в камеру.
"Теперь точно - спокойной ночи", - пожелала Наталья своим подписчикам.
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