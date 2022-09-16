Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс станут родителями в четвертый раз

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс / Фото: Shutterstock

Голливудская актриса Блейк Лайвли и ее супруг, актер Райан Рейнолдс, станут родителями в четвертый раз.

Актриса шокировала своих поклонников, продемонстрировав свой животик на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women’s Summit в четверг в Нью-Йорке.

35-летняя актриса улыбалась, обнимая свой животик в сверкающем золотом платье.

Видео дня

Фото можно посмотреть тут.

Лайвли, которая уже является матерью трех дочерей: Джеймс, 7 лет, Инес, 5 лет, и Бетти, 2 года.

Блейк Лавли и Райан Рейнолдс поженились в сентябре 2012 года. Скорее всего, молодые родителя надеятся, что на этот раз у них в семье родится мальчик.

Напомним, ранее турецкая актриса и жена популярного красавчика Бурака Озчивита Фахрие Эвджен, наконец-то показала свой беременный живот.

На видео, которым она поделилась в социальных сетях, Фахрие кайфует от погоды во дворе своего дома. Она гуляет в черной майке, а на заднем фоне видно ее старшего сына.

В сетях тут же предположили, что актриса ожидает двойню, потому как якобы у нее большой живот для столь раннего срока. Между тем, ранее артисты уже комментировали беременность Фахрие и они никак не намекнули на то, что у них будет больше одного малыша.

Вас также может заинтересовать: