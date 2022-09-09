Жена турецкого красавчика Озчивита показала беременный живот

Фахрие Эвджен подтвердила слухи собственным округлившимся видом.
Турецкая актриса и жена популярного красавчика Бурака Озчивита Фахрие Эвджен, наконец-то показала свой беременный живот.
На видео, которым она поделилась в социальных сетях, Фахрие кайфует от погоды во дворе своего дома. Она гуляет в черной майке, а на заднем фоне видно ее старшего сына.
В сетях тут же предположили, что актриса ожидает двойню, потому как якобы у нее большой живот для столь раннего срока. Между тем, ранее артисты уже комментировали беременность Фахрие и они никак не намекнули на то, что у них будет больше одного малыша.
Напомним, ранее стало известно о том, что пара станет родителями во второй раз.
Звездное семейство, которое отдыхало в Бодруме, подловили журналисты.
Пара, которая уже воспитывает трехлетнего сына по имени Каран сообщила, что они сами невероятно взволнованы, ведь сами недавно узнали о таком радостном событии.
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