Жена турецкого красавчика Озчивита показала беременный живот

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен / Instagram Фахрие Эвджен

Турецкая актриса и жена популярного красавчика Бурака Озчивита Фахрие Эвджен, наконец-то показала свой беременный живот.

На видео, которым она поделилась в социальных сетях, Фахрие кайфует от погоды во дворе своего дома. Она гуляет в черной майке, а на заднем фоне видно ее старшего сына.

В сетях тут же предположили, что актриса ожидает двойню, потому как якобы у нее большой живот для столь раннего срока. Между тем, ранее артисты уже комментировали беременность Фахрие и они никак не намекнули на то, что у них будет больше одного малыша.

Напомним, ранее стало известно о том, что пара станет родителями во второй раз.

Звездное семейство, которое отдыхало в Бодруме, подловили журналисты.

Пара, которая уже воспитывает трехлетнего сына по имени Каран сообщила, что они сами невероятно взволнованы, ведь сами недавно узнали о таком радостном событии.

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