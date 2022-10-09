Бывшая жена Виталия Кличко вышла в свет с молодым красавчиком

Наталья Кличко впервые после новости о разводе посетила светское мероприятие в компании кавалера.
Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко ведет активную светскую жизнь в Германии, где живет уже многие годы. Там же она строит успешную певческую карьеру.
Весной этого года она завела приятное и плодотворное знакомство с молодым певцом и музыкантом Даниэлем Леоном. Немецкий артист и Кличко записали вместе несколько дуэтов.
Теперь, после новости о развода Натальи с мужем, Леон стал парой Кличко на светском мероприятии - благотворительном гала-ужине "Посвящение Бэмби". Фотографии с молодым немецким красавчиком она опубликовала на своей странице в Instagram.
Доподлинно не известно, связывают Наталью и Даниэля только общее творчество и дружба, или же в их отношениях есть место и для романтики.
Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.
Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.
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