Бывшая жена Виталия Кличко в узких штанишках дерзко похвасталась фигурой

Наталья Кличко в узких штанишках показала новый имидж / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко решилась на кардинальные перемены в имидже после больших потрясений в личной жизни.

В своем Instagram-блоге она продемонстрировала стильный образ: ранее она придерживалась нежных пастельных цветов и воздушных форм в одежде, теперь же она покрасовалась перед камерами, вся затянутая в черное.

Кличко собралась на прогулку по Берлину, для которой выбрала стильный кэжуал - джинсы-скинни, удлиненный жакет и черный свитшот с белым принтом. Образ Наталья дополнила темными солнцезащитными очками и кроссовками.

В новом образе модели преобладают строгие вертикальные линии, которые создают утонченный силуэт, и подчеркивают стройность великолепной фигуры Кличко.

Стоит также отметить, что женщина укоротила волосы - вместо шаловливых беспорядочных волн она выбрала каре.

Наталья Кличко в узких штанишках показала новый имидж / instagram.com/natalia_klitschko_official

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.

Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.

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