Бывшая жена Виталия Кличко дала первое интервью после развода

Наталья Кличко не смогла описать происходящее в ее жизни одним предложением, зато поделилась предметом гордости.
Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко раскрыла любопытные подробности о своем первом интервью, которое она дала после развода с мужем.
Она рассказала на своей странице в Facebook, что беседы длилась около четырех часов - интервьюеру было интересно узнать о душевном состоянии и жизненной философии Натальи.
Кличко значительное внимание уделила обсуждению женственности и принятию женщиной своего места в мире и обществе.
"Сегодня во время интервью журналистка попросила меня одним предложением описать, кто такая Наталья. Я ответила - я Женщина и меня не описать одним предложением... Спустя четыре часа мы закончили интервью. Женщины мира - вы такие красивые и неповторимые. Продолжайте нести свою мудрость, силу, свет и любовь, которые так необходимы в этом безумном мире. Ваша Наталья", - пишет Кличко.
Для интервью она выбрала стильный наряд: черный вельветовый пиджак, темная шелковая блузка с цветастым принтом, темные брюки. Волосы Наталья собрала на затылке, в украшениях свой выбор остановила на минималистичных сережках-гвоздиках от Van Cleef.
Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.
Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.
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