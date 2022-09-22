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Красавица-жена Александра Усика засветила упругие бедра в "неземной" фотосессии

22 сентября 2022, 01:22

Екатерина Усик сверкнула ослепительной красотой, которая, похоже, лишь расцвела на родной земле.

Екатерина Усик
Екатерина Усик похвасталась фигурой в фотосессии на камнях / instagram.com/alena.sergeevaa

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина Усик недавно вернулась в Украину, и уже успела принять участие в соблазнительной фотосессии от своей подруги и любимого фотографа Алены Сергеевой.

Тандем красивых и талантливых девушек произвел на свет серию кадров, поражающих своим стилем и кинематографичностью. Первые снимки уже появились на странице Сергеевой в Instagram.

На них Екатерина позирует в песках на фоне камней. Антураж напоминает то ли прожаренную солнцем пустыню, то ли поверхность какой-то фантастической, доселе неизведанной планеты.

В снимках и правда есть что-то космической. Усик в простом белом платье и с "натуральным" макияжем напоминает красотой неземное создание.

Есть в фотосессии и нотка неуловимой соблазнительности, которую Екатерина неизменно излучает и в объективе профессионала, и в обычной, "земной" жизни.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал в образе лесной феи в белоснежном мини-платье из цветочных лепестков похвасталась безупречными формами.

Также звезда Playboy Даша Астафьева в колготках в сеточку и на высоких каблуках встала на четвереньки, чтобы показать, как "правильно встречать любимого".

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